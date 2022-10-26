Ушлая начальница из Спасского района присвоила чужую пенсию себе

На данный момент сотрудница уволена. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции завели уголовное дело на 56-летнюю экс-руководительницу почтового отделения в Спасском районе. Женщина расписалась за получательницу выплат и присвоила себе ее пенсию. За кражу 23 тысяч рублей предприимчивой начальнице грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в приморском УМВД.

– С целью сокрытия совершенного ею хищения, женщина внесла в поручения на доставку за октябрь-ноябрь 2021 года подпись от имени пенсионерки. Похищенными денежными средствами фигурантка впоследствии распорядилась по своему усмотрению. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – отметили в полиции.

На данный момент сотрудница уволена и числится подозреваемой в преступлении по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Как сообщили в УФПС Приморского края, преступление выявлено во взаимодействии со службой безопасности учреждения. В настоящее время сотрудница уволена. Почта выполнила все обязательства по обслуживанию клиентов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.