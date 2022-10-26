Депутата Заксобрания Приморья отругали за «понятия»

Долгострои долго были головной болью Владивостока. Фото: Елена КРАЙНЕВА

Обсуждение изменений в регулирование земельных отношений в Приморье вылилось в бурную дискуссию. Губернатор региона Олег Кожемяко стал инициатором нового алгоритма для завершения строительства печально известных долгостроев, например, на Сафонова во Владивостоке. Глава предложил отменить графу закона, согласно которой деньги на достройку мог дать инвестор в обмен на земельные участки (по цене части кадастровой стоимости). Депутат фракции КПРФ Геннадий Шульга заявил, что тогда Фонд дольщиков станет «Фондом трижды обманутых дольщиков»:

– В первый раз это сделал застройщик, собрав деньги и не выдав квартиры. В октябре 2021 года их обманул сам фонд, когда дольщики собирали средства [так как в итоге пришлось привлечь и инвесторов – прим.]. Теперь их, выходит, обмануло правительство.

Поправки Олега Николаевича, считает депутат Шульга, перечеркнут отношения дольщиков и инвесторов. При этом в правительстве надеются сделать этот процесс прозрачным. По мнению губернатора, бюджет Приморья нес потери, так как участки отдавали по сниженной стоимости. Чиновник призвал не путать понятия, а позже и остальные члены собрания с экспрессией «накинулись» на коммуниста.

– Построили 200 тысяч квадратных метров. Планомерно мы решали вопросы дольщикам и предоставили квартиры более чем 3 тысячам дольщиков. Кого мы обманываем? Каких дольщиков, если мы говорим о работе с теми инвесторами, которые хотят получить земельные участки? Фонд дольщиков как был, так и будет помогать. Наполняться из краевого бюджета, – заявил губернатор.

Поддержал главу единоросс Игорь Чемерис, он напомнил, что страна столкнулась с вызовами, а меры правительства края объективны и разумны. Призвал «называть вещи своими имена» и Андрей Андрейченко, председатель ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию.

– Механизм остается, но видоизменяется. Просто он превратился в легализованную взятку, – добавил депутат.

Геннадия Шульгу аргументы не убедили, но модератор заседания и председатель ЗС ПК Александр Ролик решил не продолжать демагогию.

Напомним, история Фонда обманутых дольщиков создан несколько лет назад и связан с несколькими проблемными объектами во Владивостоке. Депутаты приняли поправки губернатора единогласно. Редакция позже расскажет подробнее об итогах октябрьского собрания.

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