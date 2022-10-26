Лесозаготовителей региона поддержат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменений ждет отрасль лесозаготовителей. Депутаты Законодательного собрания Приморья поддержали инициативу губернатора Олега Кожемяко по ограничению сбора лесного ореха. Более того, планируется разрешить продажу заграницу необработанной древесины. Соответствующие обращения отправятся в Госдуму. Решение об этом в региональном парламенте на заседании 26 октября приняли единогласно.

– В чистом виде [из Приморья] орех уходит заграницу, в Китай, там перерабатывается и возвращается к нам. Это ведет к удорожанию стоимости, мы не добираем налогов. Вы прекрасно знаете, как это в лесах у нас происходит. <...> Где-то трактор заезжает и начинает ковшом бить по дереву. Порядка в этой сфере нет, – пояснил председатель комитета ЗС ПК по природопользованию и продовольственной политике Андрей Андрейченко.

Предлагается урегулировать проведение конкурсов. Поддержка будет оказана тем, кто действительно имеет производственные мощности по обработке ореха (доказывать это будет комиссия в течение 15 дней). Ранее контракт могли «забрать» фирмы любой формы собственности. Как рассказал депутат Андрейченко, это приводило к спекуляциям, нелегальным скупкам, сырье оказывалось за рубежом. Более того, орех хотят сделать стратегическим ресурсом. Если в Госдуме проработают запрос региональных депутатов, могут быть введены штрафы до миллиона рублей юридическим лицам за незаконную заготовку ореха.

Из текста законопроекта следует, что скорректируют плату по аренде пищевых и лесных ресурсов, растений. Это поможет, когда арендатор лесного участка вынужден оплачивать большие суммы, вне зависимости от масштабов урожая. На это не понадобятся дополнительные затраты из краевого или федерального бюджетов, уточнили в парламенте.

Вторая инициатива, проработанная комитетом, связана с экспортом дерева. Это необходимо, чтобы поддержать лесозаготовителей. До конца 2022 года предпринимателям этой отрасли могут позволить продавать заграницу необработанную древесину дуба и ясеня (более 40 сантиметров). Депутат Евгений Ляшенко поинтересовался, не создаст ли эту лазейку для увеличения вывоза.

– Надо понимать в цифрах, что это количество деловой древесины менее 5%. Большой вал невозможен, ведь существуют квоты. Каждый предприниматель не может заготовить больше дозволенного. Плюс – мы говорим о временной мере, – ответил Андрей Андрейченко.

Олег Кожемяко отметил, что ряд предприятий начали работать в убыток. Среди них, например, ОАО «Терней Лес», которое и вовсе приостановило производство. Такая тенденция, в свою очередь, приведет к потере рабочих мест. Приморье при этом остается лидером по обработке дерева в регионах ДФО.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о другом законопроекте, который обсуждали на заседании. Бурный спор вызвала инициатива по изменению работы Фонда обманутых дольщиков.

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