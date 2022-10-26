И по материкам пройтись, и про самовары узнать: приморцы смогут проверить свои познания в географии в необычном месте

Бланк диктанта за прошлые годы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшее воскресенье, 30 октября, пройдет ежегодная Всероссийская образовательная акция «Географический диктант». Проверить и закрепить свои познания в этой области приморцы смогут на 150 площадках – это почти на 50 точек больше, чем в 2021 году. Найти площадку, которая ближе всего к вашему дому, можно на официальном сайте акции.

В этом году диктант проходит не только в школах, но и на необычных объектах по всей стране: Международной космической станции, плавучей АЭС на Чукотке, полярных станциях «Прогресс» и «Мирный» в Антарктиде и других. В Приморском крае главной площадкой для диктанта станет музейно-выставочный центр «Русский самовар». Там можно не только поучаствовать в акции, но и познакомиться с многообразием самоваров и их историей в Приморье.

Выполнить задания «Географического диктанта» можно как удаленно, так и на сайте мероприятия.

Акция проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года. Ее участники анонимно отвечают на вопросы по знанию территорий и особенностей России. Диктант носит просветительский характер и нацелен на популяризацию географических знаний, а также на повышение интереса к национальному наследию. В 2017 году мероприятие впервые стало международным (его провели в 25 странах), а в 2020-м – аж 110!

Кстати говоря, вы можете пройти тест «Комсомолки» и посмотреть, насколько вы готовы.

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