На всех объектах полностью закончены внешние отделочные работы.

Культурно-образовательный комплекс на острове Русский готов более чем на 90 процентов. Об этом «КП – Владивосток» рассказали в компании «Стройтрансгаз-Восток». С визитом на последний этап стройки прибыл губернатор Приморья Олег Кожемяко.

По словам сотрудников компании-застройщика, на всех объектах полностью закончены внешние отделочные работы. Корпус интерната филиала Центральной музыкальной школы уже готов к вводу в эксплуатацию.

– Осталось получить заключение о соответствии (ЗОС) государственного строительного надзора для остальных объектов – завершить внутреннюю отделку и пуско-наладочные работы, – добавили в «Стройтрансгаз-Восток».

Накануне в комплекс побывал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Вместе с сотрудниками правительства глава региона проверил ход работ, побывал в балетном зале и зале для представлений, в столовой и учебных классах.

– Со следующего года приморские дети смогут тут обучаться хореографии и музыке на высоком уровне. Здесь же для них построена общеобразовательная школа и корпуса для проживания. Есть жильё и для преподавателей. Заканчиваются отделочные работы, идёт установка оборудования в классах, – написал губернатор в своем Telegram-канале

Напомним, ранее «КП» писала, что филиала Центральной музыкальной школы готов к вводу в эксплуатацию В интернате комплекса смогут находиться 350 обучающихся. На четырех этажах здания находятся 66 жилых блоков, 22 из них предназначены для маломобильных учеников.

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