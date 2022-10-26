Больше 80% соцобъектов во Владивостоке получили тепло

В жилые дома тепло начнет поступать с 31 октября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во Владивостоке стартовал отопительный период, который разбили на два этапа. Сейчас тепло получают 82% социально-культурных объектов, то есть детские сады, школы, поликлиники. А с 31 октября отопление появится в жилых домах. Об этом рассказали на заседании штаба в администрации города.

– Отопление в соцобъектах должно появиться в первую очередь. Многие из таких учреждений находятся на первых этажах жилых домов. Но и для них не должно быть исключений, все они также должны быть подключены к теплу раньше, – рассказал глава Владивостока Константин Шестаков.

На 100% к зиме готовы объекты Дальневосточной генерирующей компании, Оборонэнерго, Приморского водоканала, Дальневосточной распределительной сетевой компании. По словам представителей управления содержания жилищного фонда, во всех домах гидравлические системы подготовили к подаче тепла. В ближайшее время специалисты проверят жилые здания без управляющих компаний.

При обнаружении каких-либо протечек владивостокцы могут обратиться в аварийно-диспетчерские службы.

Напомним, что о подготовке к отопительному сезону подробно рассказывал глава города. По его словам, работа еще продолжается. Большое внимание во время работы специалисты уделили улицам Борисенко, Ивановская, Калинина, Луговая, Народный проспект, Стрельникова, Тигровая, Хабаровская, Фадеева.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.