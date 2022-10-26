Тысячи абонентов остались без интернета из-за воров

Виновных будет искать полиция. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В «Комсомольскую правду – Владивосток» обратились читатели и рассказали о своей проблеме, связанной с интернетом от провайдера «Ростелеком». По словам жителей домов на Карбышева, около трех дней у них нет доступа к сети. Редакция попыталась во всем разобраться.

В пресс-службе Приморского филиала «Ростелеком» нам ответили, что кто-то повредил телекоммуникационную инфраструктуру. Неизвестные вырезали и похитили кабель в районе улиц Гамарника, Героев Варяга, Иртышская, Карбышева, Постышева, проспект 100-летия Владивостоку и Тухачевского. Именно поэтому владивостокцы остались без интернета.

– Компания уже восстанавливает подключение клиентов. У части абонентов услуги восстановлены.

До сих пор ведутся работы в домах по адресам Гамарника 5а, 13, 14б, 21, 26а; Иртышская 4а; Карбышева 16; Постышева 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 33, 41, 43, 47; проспект 100 лет Владивостоку 72; Тухачевского 56, 60, 64.

Сотрудники правоохранительных органов займутся поиском виновных и привлекут их к ответственности.

В пресс-службе провайдера напомнили, что подобные случаи фиксируются каждый месяц. Жителей города просят быть бдительными, а в случае хищения и порчи кабеля или другого телекоммуникационного оборудования звонить в полицию либо по телефонам 8-423-222-11-51 и 8-423-24-61-04.

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