Автомобиль вылетел с косогора в районе Фуникулера во Владивостоке

ФОТО: dpskontrol_125rus

Автомобиль Honda Fit вылетел с дороги на опасном участке в районе Проспекта Красоты во Владивостоке. Машина забурилась в кусты, водитель остался жив, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на Telegram-канал dpskontrol_125rus.

Судя по кадрам, «Фит» съехал по сопке вниз и остановился. Водитель вышел из салона, чтобы оценить обстановку, на фото он осматривает машину.

Как именно автомобилист попал в такую ситуацию – остается загадкой. Редакция обратилась в полицию, чтобы узнать подробности ДТП.

К слову, вечером, 26 октября, город буквально наводнился авариями. На объездной дороге в районе Де-Фриза установилась жуткая пробка.

Недавно «КП» писала, что 24 октября, в Шкотовском районе на Тещином языке скончался водитель. Мужчине, вероятно, стало плохо за рулем Honda Freed. Он скончался до приезда медиков из-за жесткого столкновения с полуприцепом.

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По одной из версии, мужчине стало плохо за рулем (подробнее)

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