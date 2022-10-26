Новая детская площадка с качалками для малышей появилась во Владивостоке

Площадка находится на Свердлова, 35. Фото: предоставлено членами ТОС.

Во Владивостоке благодаря территориальному общественному самоуправлению на улице Свердлова появилась новая детская площадка. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

План по благоустройству территории на Свердлова, 35, предложило ТОС «МАФ 35». Проект выиграл поддержку в виде грантов от правительства Приморья.

Старое оборудование на площадке демонтировали, здесь установили новое основание и уложили покрытие из мягкой плитки. Также здесь появились качели, игровой комплекс с горкой, стенка и домик в развивающими элементами, качалка на пружине для малышей.

Силами участников ТОС «Спутник Владивостока» возле школы №44 на Океанской преобразилась протока Соленая. Территорию начали благоустраивать еще в 2020 году.

В 2022 году по миллиону рублей получили 34 проекта. Об этом подробно рассказывал глава города Константин Шестаков.

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