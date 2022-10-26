ЗСПК освободило ключевые предприятия промышленности в Приморье от налога на имущество

Освободить от налога на имущество ряд промышленных предприятий предложило правительство региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края в первом чтении рассмотрели проект закона, который расширяет список организаций, освобожденных от налога на имущество.

Подобная льгота будет у предприятий, занимающимся добычей металлических руд и производством лекарственных препаратов. Также ее смогут получить представители оборонно-промышленного комплекса. Для них она будет действовать в течение трех лет: с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

Освободить от налога на имущество ряд промышленных предприятий предложило правительство региона. Разработчики законопроекта считают, что налоговые послабления поддержат компании, которые работают на территории монопрофильных муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением. Еще льготы помогут организациям оборонной промышленности, реализующих главные инвестиционные проекты.

Кроме того, такое решение призвано обеспечить технологическую независимость Российской Федерации в условиях санкционного давления. Поэтому работа над проектом продолжится во втором чтении.

– Налоговая льгота позволит ее получателям высвободить средства для дальнейшего совершенствования и диверсификации производства. В итоге оборонные предприятия смогут нарастить выпуск продукции гражданского назначения, а значит снизить зависимость от государственного оборонного заказа и повысить свою устойчивость. Чрезвычайна важна в сегодняшних условиях и поддержка горнорудных компаний, которые обеспечивают занятость жителей в отдаленных населенных пунктах края и являются градообразующими предприятиями, - отметил председатель профильного комитета Галуст Ахоян.

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