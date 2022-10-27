До +13°C поднимутся столбики термометров в Приморье

Во Владивостоке переменная облачность. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 27 октября, в Приморье ожидаются небольшие и умеренные осадки в основном в виде дождя. Западный и северо-западный ветер умеренный до сильного. Столбики термометров в крае поднимутся до +2…+13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный до сильного северо-западный ветер. Температура воздуха в городе достигнет +8…+10°C.

В Уссурийске переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный умеренный. Потеплеет до +9…+11°C.

В Находке переменная облачность, утром пройдет небольшой дождь. Порывы ветра слабые, во второй половине дня усилятся. Столбики термометров поднимутся до +12…+14°C.

Напомним, что приморские синоптики рассказали, какая погода ожидается в Приморье в последние выходные октября. По информации синоптиков в ночь на 29 октября жителей края ждет дождь, в некоторых районах снег. Похолодает до -8°C. 30 октября ситуация изменится, появится облачность, температура воздуха опустится.

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