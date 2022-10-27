Филиал ПАО «Россети» обновил коммутационное оборудование на 29 подстанциях Дальнего Востока

Элегазовый выключатель. Фото: пресс-служба «Россети ФСК ЕЭС» МЭС Востока

Завершен ремонт 131 выключателя на объектах филиала ПАО «Россети» – МЭС Востока, питающих потребителей Приморья и Приамурья, Хабаровского края, Еврейской автономной области и Якутии. Выполненные работы позволят обеспечить надежность подстанционного оборудования и бесперебойный транзит электроэнергии по магистральным сетям в предстоящий осенне-зимний период.

В выключателях заменены изношенные контактные соединения, уплотнители и другие детали. Работы проводились на действующих подстанциях без снижения надежности передачи электроэнергии. На подстанции 220 кВ «Сковородино», участвующей в схеме внешнего электроснабжения газопровода «Сила Сибири», выполнен ремонт 17 единиц оборудования.

Выключатели являются наиболее важными коммутационными аппаратами подстанций, они предназначены для отключения и включения токовой нагрузки при нормальных режимах и нештатных ситуациях. При эксплуатации выключатели подвержены механическим и динамическим нагрузкам, а также перепадам температур и воздействию атмосферных явлений, что становится причиной их повреждений. Своевременный ремонт позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Выполнение ремонтной программы способствует успешному прохождению осенне-зимнего периода максимальных нагрузок.

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