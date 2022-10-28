Акробаты и канатоходцы ждут жителей и гостей Владивостока на ярком шоу «Цирк Зажигает огни»

С 4 по 27 ноября Владивостокский цирк приглашает за отличным настроением на яркую программу Российского государственного цирка «Цирк Зажигает огни» (0+)! Красота номеров, сложнейшие трюки акробатов, гимнастов, канатоходцев, веселые клоунские репризы, животные – артисты и разнообразие жанров оставят самые яркие впечатления. Зрители увидят на манеже «Лучшую труппу джигитов» – именно так американские газеты назвали группу артистов-наездников аттракциона, созданного народным артистом РСФСР Юрием Мерденовым. Сегодня «Кубанские казаки» под руководством Андрея Астафьева с большим успехом выступают для зрителей и удивляют своим мастерством.

Потомственная цирковая артистка – дрессировщица Алия Такшантова, дважды дипломант фестиваля «Принцесса цирка», и ее подопечные милейшие косолапые продемонстрируют царящую между ними любовь. Несомненно, зрители навсегда запомнят зажигательное исполнение «цыганочки».

Еще один повод для улыбок и смеха – это встреча с клоунским дуэтом «Не соскучишься» – династийными артистами Денисом Банниковым и Денисом Ющенко. Их веселые репризы – это гарантия прекрасного настроения.

«Фестивальный номер» – так говорят о номере, когда хотят подчеркнуть его сложность и необычность. Так говорят о жонглере Энрико Аннаеве – лауреате и победителе разных фестивалей, в том числе бронзовом призере в Монте-Карло. «Цирк Зажигает огни» – это заряд прекрасного осеннего настроения! Во всех городах, этой программе, зрители стоя скандируют артистам восторженными словами восклицания «Браво, браво, молодцы»! Друзья, приглашаем в гости в цирк! С нами не соскучишься!

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