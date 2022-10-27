Теннисистки Примтеплоэнерго завоевали первое место в «Бизнес-спартакиаде Приморья»

Команда Примтеплоэнерго по настольному теннису постоянно участвует в соревнованиях «Бизнес-спартакиады». Фото: пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго»

Женская команда КГУП «Примтеплоэнерго» завоевала очередной кубок за первое место в соревнованиях по настольному теннису в «Бизнес-спартакиаде Приморья».

В состав женской сборной Примтеплоэнерго по настольному теннису вошли начальник отдела технической инспекции Владивостокского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Галина Осипенкова, ведущий инженер отдела технической инспекции Владивостокского филиала Светлана Алексеева, ведущий инженер отдела технологического присоединения управления по капитальному строительству Примтеплоэнерго Любовь Ларёва.

Как отметила Галина Осипенкова, команда Примтеплоэнерго по настольному теннису в соревнованиях «Бизнес-спартакиады» участвует постоянно и уже несколько лет занимает призовые места:

– Теннисом занимаемся с удовольствием, как одним из любимых видов спорта. Постоянно тренируемся, чтобы сохранять и развивать мастерство. В соревнованиях «Бизнес-спартакиады Приморья» были заряжены на победу и победили!

По словам генерального директора предприятия Владимира Малюшицкого, коллектив Примтеплоэнерго с удовольствием принимает участие в спортивных мероприятиях края, любит активный отдых.

– Спорт закаляет характер. Настрой на борьбу, твердая воля, командный дух – слагаемые победы, которые важны не только в спорте, но и каждодневной работе и повседневной жизни, – считает генеральный директор Примтеплоэнерго.

Предприятие не только активно участвует в спортивной жизни края, но и регулярно проводит собственные спартакиады среди сотрудников филиалов. В сентябре текущего года прошла очередная спартакиада Примтеплоэнерго, в которой приняли участие свыше 200 человек. Следующее крупное спортивное мероприятие Примтеплоэнерго планируется провести в феврале 2023 года.

Коллектив организации любит активный отдых. Фото: пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго»

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