Подрезал и подставился: загадочное ДТП попало на камеру во Владивостоке

В комментариях пользователи разделились на несколько лагерей.

На кольце в районе остановки «Инструментальный завод» один из водителей подрезал автомобиль. В результате машины столкнулись, белый кроссовер повредил фару. Очевидцы уверены, что ДТП является «автоподставой».

На видео, которое опубликовал Telegram-канал Svodka25, видно, как белый кроссовер спокойно двигался по кольцу в направлении улицы Гоголя. Внезапно автомобиль стал обгонять серый седан, он решил перестроиться на кольцо с правого крайнего ряда.

Можно предположить, что водитель седана нарушил ПДД, резко подрезав кроссовер. Но утверждать однозначно, что кто-то на в ситуации выступил «подставщиком» – непросто, так как нарушили правила оба водителя.

Как дальше развивались события – неизвестно. В комментариях пользователи разделились на несколько лагерей. Некоторые и вовсе не поняли, «где здесь автоподстава».

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что на кольце в районе Инструментального завода орудовала целая семья «автоподставщиков». Уроженцы одного из сел края с 2018 года часто отмечались в сводках ДТП – больше 160 раз. Впоследствии полиция накрыла преступную схему. Оказалось, что семья владеет целым автопарком, на «подбитии» которого неплохо зарабатывала.

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