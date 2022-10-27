Экс-директора крупной компании будут судить в Приморье

Передавал крупные суммы мужчина через своего приятеля. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Приморском крае собрали достаточно доказательств преступления экс-директора крупной компании. По версии следствия, 56-летний мужчина предпочитал решать все проблемы деньгами: он передавал через своего приятеля взятку в размере 3 миллионов 460 тысяч рублей. Уголовное дело 27 октября отправили в суд, где вынесут окончательный приговор подозреваемому.

В ВМ СУ на транспорте СК РФ рассказали, что около трех лет житель Москвы был исполняющим директором ООО «Транспортно-экспедиторский Альянс Восток-Запад». Он передавал большие суммы через своего знакомого, который ничего не подозревал. Предназначались деньги начальнику Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций. За огромное денежное вознаграждение москвичу помогали узнать, где находятся контейнеры с грузом организации, а также ускорить их доставку до станции Угольная.

Судить бизнесмена будут за дачу взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Если его вину докажут, то мужчина рискует провести за решеткой не меньше восьми лет. Следует отметить, что любитель наживы тоже получит наказание, ему уже вынесли обвинительный приговор.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что уголовное дело завели в Приморье на экс-заведующую поликлиникой. Она получала огромные деньги за ложные диагнозы. Ранее в Хасанском районе, бывший таможенный инспектор получила тюремный срок за взятку.

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