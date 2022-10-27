Часть жителей Владивостока осталась без холодной воды 27 октября

Об отключениях рассказали в пресс-службе «Примводоканала». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 27 октября, у некоторых жителей Владивостока отключили холодную воду. По информации пресс-службы «Примводоканала», подачу ХВС остановили в 9:00.

До 17:00 холодной вода отсутствует в домах на улицах Светлая, Суворовская, Чичерина 21, 54, ч/с. По этим адресам воды нет из-за планового ремонта.

До 19:00 без воды остались жители домов на Кирова 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14; проспекте 100-летия Владивостоку 106б, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 115, 117, 117а, 125, 125а, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 133а, 133в, 135, 137, 137а, 139, 141, 143; Русской 21 стр2, 21, 21а, 21б; Узбекской 13а, 15, 15а; Хивинской 17. Здесь ХВС отсутствует из-за аварийных ремонтных работ.

Отключения воды во Владивостоке ожидаются также 1 ноября. С 9:00 и до 17:00 временное неудобство придется потерпеть проживающим на Пологой, 50, и Уборевича, 20, 20а, 20а стр1, 22, 22а, 20.

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