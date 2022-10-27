Губернатор Приморья и глава Владивостока проверили ремонт дороги на острове Русский

Асфальт укладывают в два слоя. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

На острове Русский компания «ИнвестСтройТорг» проводит второй этап обновления дорог. К середине ноября более двух километров грунтовой трассы заменит новый асфальт. Ход работ проверил губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с главой Владивостока Константином Шестаковым.

Сейчас здесь кипят работы сразу на двух участках: со стороны Экипажного и Ворошиловской батареи. По словам главы города, в 2021 году благодаря помощи правительства Приморья и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева удалось заасфальтировать 1,3 километра дороги, а в этом году планируется обновить 2,7 километра. Мэр также попросил поддержать инициативу и в следующем году, чтобы заасфальтировать весь участок от Университетского проспекта до Экипажного.

В прошлом году заасфальтировали 1,3 километра дороги. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Как поделился руководитель городского управления дорог Дмитрии Долгий, после того, как специалисты уложат два слоя асфальта, на трассу нанесут разметку из пластика, а для безопасности водителей установят леерное ограждение.

– Работа по замене скальных грунтов выполнены на 100%, отсыпка скальным грунтом сделана на 90%, на 90% выполнены и работы по формированию откосов и кюветов, монтажу перепускных труб, – рассказал начальник участка компании-подрядчика Николай Романов.

Дорожники полностью заменили скальный грунт. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Жители острова давно мечтали о новом асфальте и уверены, что дорога станет комфортнее.

В этом строительном сезоне комплексный ремонт проходит на 33 участках дорог. Кроме трассы на острове Русский специалисты работают на Адмирала Фокина, Багратиона, Глинки, Гульбиновича, Давыдова, Краснозаводской, Лазо, Тимирязева.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.