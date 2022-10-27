Прокуратура занялась водителем автобуса, который едва не сбил пешеходов в центре Владивостока

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Прокуратура отреагировала на действия водителя автобуса 23-го маршрута, который проехал на красный свет в центре Владивостока, едва не задев пешеходов. Сейчас в полиции проводят проверку инцидента, сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в ведомстве, по видео, которое опубликовали в сети, установлено, что водитель проехал перекрёсток на пересечении улицы Фонтанной и Океанского проспекта во Владивостоке на запрещающий сигнал светофора, совершив опасный манёвр вблизи пешеходов, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

– Прокуратура Владивостока организовала проверку обстоятельств произошедшего, в ходе которой даст принципиальную оценку соблюдению требований законодательства в деятельности транспортного предприятия, чей работник поставил под угрозу безопасность участников дорожного движения, а также полноте реализации полномочий контролирующими органами, – добавили в органах.

По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, ранее «КП» писала, что пользователи сети возмутились поступком гонщика. Многие отреагировали очень резко на поведение шофера.

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