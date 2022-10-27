Все в дом: впервые пять кинотеатров, интернет и мобильная связь в одном пакете от «Ростелекома»

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» предлагает максимальный пакет цифровых услуг и контента – предложение включает единую подписку на пять популярных онлайн-кинотеатров, домашний интернет, интерактивное ТВ и мобильную связь. При подключении можно сохранить мобильный номер, оформить до пяти сим-карт и использовать единый для всей семьи пакет минут, SMS и гигабайтов мобильного интернета.

Впервые в одном пакете с цифровыми услугами клиенты получают доступ к контенту сразу пяти топовых видеосервисов – подписку «Wink 5-в-1». Множить аккаунты и платить за каждый онлайн-кинотеатр отдельно теперь не нужно: в подписку входит контент от Wink, more.tv, Amediateka, Start и топовые сериалы «Кинопоиска». Общая коллекция включает более 50 тысячи фильмов и эпизодов сериалов.

Зрителям также доступен широкий выбор общедоступных и тематических телеканалов, на большинстве из которых работает опция «Управление просмотром». Она позволяет перематывать и ставить на паузу любимые передачи, записывать эфир, пользоваться архивом программ за последние трое суток. Смотреть ТВ-каналы, кино и сериалы можно с пяти устройств под одной учетной записью: на телевизоре, компьютере, планшете или смартфоне.

– Сегодня домашний интернет и мобильная связь – это базовая потребность каждого человека, а онлайн-кинотеатр и интерактивное ТВ – это центр развлечений для всей семьи. Впервые наше новое предложение выгодно объединяет не только все необходимые цифровые услуги, но и отличный контент сразу от пяти ведущих онлайн-кинотеатров. Длинными осенними вечерами особенно важно создавать хорошее настроение, и в этом поможет наш уникальный пакет с большой коллекцией телеканалов, кино и сериалов, причем больше не надо думать об оплате подписок на разные видеосервисы, – отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

Объединение услуг в одном лицевом счете позволяет клиентам не только получать выгоду, но и управлять всеми сервисами в личном кабинете или мобильном приложении, а также обращаться за сервисной поддержкой в рамках одного звонка на горячую линию или в онлайн-чате.

Тарифы на пакет услуг могут различаться в зависимости от региона. Подключение производится при наличии технической возможности, полные условия предложения доступны на сайте «Ростелекома».

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