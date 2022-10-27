Вихрь с мокрым снегом ворвется в Приморье 28 октября

На дорогах появится гололедица. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики портала «Примгидромет» озвучили прогноз погоды на 28 октября. По информации специалистов, в крае ожидаются различные осадки.

В пятницу, 28 октября, на погоду в Приморье повлияет тропосферный вихрь. Во многих районах края пройдут осадки: где-то ожидаются дожди, в других местах обычный и мокрый снег. В предгорьях и на перевалах образуется временный снежный покров. Ситуация на дорогах осложнится, появится гололедица. День обещает быть прохладным, температура воздуха достигнет +4…+11°C.

В ночь на 28 октября во Владивостоке столбики термометров опустятся до 0…+3°C, а днем покажут до +6…+9°C. Осадки не ожидаются, усилится северо-западный ветер.

Напомним, что главный синоптик Приморья рассказал, когда в столицу края ворвется снегопад. По словам Бориса Кубая, осадки могут выпасть в конце первой декады ноября. Также специалисты «Примгидромета» ответили на вопрос, ожидать ли жителям Владивостока ледяного апокалипсиса.

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