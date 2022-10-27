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НовостиВладивосток27 октября 2022 5:49

Специалисты Россельхознадзора из Приморья нашли в говяжьем мясе опасные бактерии

Специалисты рекомендуют не употреблять зараженный микроорганизмами продукт
Павел САХАРОВСКИЙ
Исследования проводили специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории.

Исследования проводили специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили опасные бактерии в говяжьих субпродуктах. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Исследования показали, что в говяжьих легких находятся бактерии листерии. Употреблять такое мясо небезопасно, так как эти микроорганизмы могут вызвать опасное заболевание – листериоз.

Чтобы снизить риск инфицирования листериозом, необходимо проводить термическую обработку сырого мяса, рыбы или фарша, а также не хранить их рядом с другими продуктами, которым не требуется обеззараживание. Зачастую бактерии листерии появляются если нарушены правила изготовления, температурный режим хранения или не соблюдаются санитарные нормы в цехе.

Напомним, что специалисты также обнаружили нарушения в партии икры от приморского производителя. В деликатесе нашли плесневые грибы, их уровень допустимого содержания был больше в два раза.

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