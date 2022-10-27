Приморским пенсионерам помогут бесплатно справиться с возрастными патологиями

Специализированную помощь окажут пенсионерам в Приморье. Фото: Иван ВИСЛОВ

Бесплатную специализированную помощь окажут пожилым людям в Приморье. Программа рассчитана на людей старше 60 лет. Она поможет им в борьбе с возрастными патологиями. Лечат пенсионеров на геронтологических койках. За 2022 год лечение в учреждениях социального обслуживания уже прошли 1373 человека, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

– Пожилые люди могут обратиться в Приморский Центр Социального Обслуживания Населения (ПЦСОН) и различные интернаты. Это именно те учреждения, где пенсионеры получают помощь и поддержку. Там с ними занимаются. В ПЦСОНах регулярно проходят различные мероприятия для пожилых людей. Например, гимнастика для мозга, скандинавская ходьба и многое другое, – рассказала пресс-секретарь министерства труда и социальной политики Татьяна Мухаремова.

Обратиться в ПЦСОН можно по телефону: 8-800-302-26-75. Это единый федеральный номер Приморского края для получателя социальных услуг. После звонка помощь пенсионеру оказывают на дому.

– Как правило, специалисты сами едут к пожилому человеку, но могут также подсказать адреса, куда обратиться за помощью. У нас их более 40 штук. После телефонного звонка мы передаем информацию в филиал, к которому относится адрес пенсионера, а дальше с гражданином связываются. Это касается всех точек нашего края, – поделился один из сотрудников.

Следует отметить, что по данным министерства труда и социальной политики края, 38 869 человек получили социальные услуги в организациях социального обслуживания. Кроме того, в 2022 году оказывают помощь населению 58 организаций, из которых 30 – негосударственные.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что бесплатные курсы по оказанию первой помощи впервые пройдут в Приморье.

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