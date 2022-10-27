В Приморье нетрезвого врача отстранили от работы

Врача отправили на освидетельствование в филиал наркологического диспансера. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В одной из больниц в Приморье врач принимал пациентов состоянии опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе Находкинской городской больницы.

Как поделились в своем Telegram-канале сотрудники медицинского учреждения, с признаками опьянения на работу пришел врач функциональной диагностики. Администрация больницы отстранила его от приема пациентов. Специалиста направили на освидетельствование в городской филиал наркологического диспансера.

Приморцы, которые были у этого врача на приеме, могут записаться к другому специалисту. Администрация больницы извинилась за действия своего сотрудника и неудобства. В медучреждении также напомнили, что подобные случаи – это нарушение трудовой дисциплины и причина для расторжения договора с работодателем.

В комментариях под постом некоторым не понравилось, что об этой ситуации рассказали публично.

– Извинились бы перед пациентами лично и уволили врача.

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