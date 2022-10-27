Известно, где на Чукотке можно написать Географический диктант

Акция проходит ежегодно с 2015 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже в это воскресенье, 30 октября, пройдет Международная образовательная акция «Географический диктант». Все жители Чукотки, которые захотят поучаствовать в мероприятии, смогут анонимно проверить знания и даже узнать что-то новое про свою культуру и другие страны.

В этом году правительство Чукотки организовали главную площадку в средней школе №1 в Анадыре (улица Мира, 15, кабинеты 301-303). Пройти тест дома, кстати, тоже можно – через сайт.

Перед участием нужно зарегистрироваться по ссылке. А если что-то непонятно, то Ольга Савченко, руководитель площадки в северном городе, всегда поможет по телефону 8(42722)22063 или почте sh1_anadyr@mail.ru.

В этом году для участников акции открывают свои двери не только школы, всего 34 точки. Адреса других площадок на Чукотке можно посмотреть на сайте мероприятия. Одна из них необычная: это плавучая АЭС.

Отметим, что акция проходит ежегодно с 2015 года и нацелена на популяризацию научных знаний и повышение интереса к национальной культуре. За семь лет Диктант охватил все континенты и даже проводился на Международной космической станции. Поучаствовать можно в любом городе.

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