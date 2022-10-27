Написать географический диктант приглашают жителей и гостей Камчатки

Географический диктант пройдет на Камчатке. Фото: Иван ВИСЛОВ

Восьмой географический диктант состоится на Камчатке 30 октября в 12 часов дня по местному времени. Поучаствовать в масштабной акции возможно на 35 площадках, а также в дистанционном формате. Для этого необходима предварительная регистрация, сообщили на сайте правительства Камчатского края.

Организатором события является Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество».

– Сегодня без знания географии невозможно формирование современной картины мира. Мы видим, как ежегодно растет интерес у молодежи к географии и краеведению, – рассказал председатель Камчатского отделения РГО Алексей Токранов.

Проверить свои географические знания в столице региона можно по нескольким адресам: КамГУ имени Витуса Беринга, улица Ленинская, 69 (корпус 2); Камчатской краевой научной библиотеке имени С.П. Крашенинникова, проспект Карла Маркса, 33/1; Камчатском кооперативном техникуме Камчатского краевого союза потребительских кооперативов, Ключевская, 11; КамчатГТУ, Вилюйская, 56. Диктант пройдет также в школах в Палане, Тигиле, Тымлате, Караге, а также библиотеках Усть-Камчатска и Тигиля.

Десять тысяч человек смогут заявить о себе удаленно. Для этого им потребуется зарегистрироваться по ссылке. Однако в таком случае ориентироваться участникам придется на 12 часов дня московскому времени. Следует отметить, что после регистрации необходимо проверить свою почту. На нее придет 13-значный индивидуальный код, который впоследствии будет паролем в случае технических неполадок. Также благодаря нему можно узнать результаты тестирования.

Подобные мероприятия пользуются успехом. В 2021 году 2500 жителей Камчатки проверили свои знания и поучаствовали в масштабной акции.

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