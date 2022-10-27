Вывоз красной икры с Чукотки могут ограничить десятью килограммами

Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ассоциация рыбопромышленников и переработчиков Чукотки выступила с предложением ограничить вывоз красной икры из округа десятью килограммами. Мера позволит сократить нелегальный вывоз деликатеса в больших количествах в летний сезон, как это делают браконьеры, сообщает правительство АО.

Как рассказала председатель Комитета по рыболовству окружного Департамента сельского хозяйства и продовольствия Алена Пиняева, когда механизм перевозки икры авиатранспортом в багаже и ручной клади станет урегулируют, это сократит количество случаев браконьерства.

Члены Чукотского рыбохозяйственного совета поддержали предложение. Далее обращения направят в Минсельхоз РФ и в Федеральное агентство по рыболовству.

Здесь же приводятся данные ФКП «Аэропорты Чукотки» и ФГИС «Меркурий», согласно которым с территории округа только в 2022 году нелегально вывезли не менее 12,4 тонн икры. В 2021 году цифры тоже внушительные – 19,7 тонн. Ущерб от такого промысла может достигать, оценочно, 900 миллионов рублей.

В чукотском УМВД сообщили, что за 2022 год полицейские составили 34 административных протокола за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Также ими выявлено три преступления по факту незаконного вылова лососевых видов рыб.

Стоит отметить, что в Камчатском крае уже принята подобная практика. Полноценно она заработает с 1 ноября 2022 года.

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