На Чукотке пройдет «Большой этнографический диктант»

Тематическая иллюстрация. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Большой этнографический диктант» в седьмой раз пройдет в Чукотском АО с 3 по 8 ноября 2022 года. Организатором акции выступило Федеральное агентство по делам национальностей и Чукотский институт развития образования и повышения квалификации.

Авторы проекта хотят привлечь внимание участников к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Рабочие языки этнодиктанта – русский, английский, испанский.

В акции могут принять участие как взрослые, так и дети. Для ребят до 16 лет будет 20 общефедеральных вопросов, для тех, кто старше – 30 вопросов. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100

Те, кто хотят принять участие в офлайн режиме, могут придти 3 ноября на площадку в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Анадыря». Регистрации стартует в 10.30, сам диктант продлится с 11.00 до 11.45.

Ответить на вопросы в онлайн формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте. Там же можно узнать более подробную информацию.

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