В Приморье руководитель строительной компании может лишиться свободы из-за подкупа конкурентов

Дело рассмотрит Ленинский районный суд во Владивостоке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье в коммерческом подкупе обвиняют трех местных жителей. После того, как они получат копию заключения, которое утвердил прокурор края Сергея Столяров, уголовное дело направят в Ленинский районный суд во Владивостоке.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с июня по сентябрь 2021 года фактический руководитель строительной организации подкупил учредителей фирмы-конкурента. Обе компании участвовали в аукционе на право ремонта дамбы обвалования на реке Партизанской. В обмен на миллион он попросил соперников «выйти из игры».

В итоге с организацией, которая подкупила конкурента, был заключен контракт на сумму больше 30 миллионов рублей. На руководителя компании завели уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере). Его могут лишить свободы на срок до семи лет. Учредителям же грозит наказание по пунктам «а» и «г» части 7 статьи 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), они могут лишиться свободы на срок до девяти лет.

На деньги обвиняемых, а также их недвижимость и автомобили наложили арест.

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