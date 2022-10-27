Во Владивостоке наркоторговец пытался задушить полицейского

Преступник взят под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке наркоторговец пытался скрыться от полиции. Когда же ему этого не удалось, он предпринял отчаянную попытку задушить сотрудника органов. Теперь на преступника завели два уголовных дела. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В июне 2022 года 37-летний житель был задержан сотрудниками транспортной полиции. Его подозревали в продаже наркотиков. После неудачной попытки бегства преступника поймали и посадили на заднее сиденье служебной машины. Там он предпринял последнюю попытку избежать наказания и попытался задушить полицейского. После наркоторговец с силой ударил его в грудь.

Мужчина свою вину полностью признал и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

На него завели два уголовного дела. Он уже признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Теперь его ждет 1 год и 6 месяцев в колонии строго режима.

Второе дело по обвинению в незаконном сбыте наркотического средства в значительном размере (часть3 статьи 228.1 УК РФ) все еще рассматривается в суде.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.