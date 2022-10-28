«Я не знаю, что это»: во Владивостоке пешеход стал героем соцсетей

Видео активно обсуждают в Telegram. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чего только не увидишь на дорогах Владивостока. В этот раз предметом для обсуждения стал пешеход, который не совсем традиционно переходил проезжую часть. Мужчина попал в объектив камеры мобильного телефона одной из участниц движения. Подробнее читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Перформанс произошел в районе улицы Некрасовская. В то время, как другие пешеходы переходили дорогу как обычно, один из них решил явно выделиться. Мужчина полз по «зебре», причем довольно-таки медленно. Свидетельницами «шоу» стали две женщины, которые тоже пересекали пешеходный переход, но только на машине.

– Может человека парализовало? – задалась вопросом одна из них.

– Я не знаю, что это, – ответила ее спутница.

Не исключено, что мужчина в момент «перехода» дороги находился под влиянием наркотических веществ. Однако история об этом все же умалчивает.

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