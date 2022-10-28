Главный аэропорт Камчатки переходит на зимнее расписание

В расписании некоторых авиакомпаний появятся новые маршруты.

Аэропорт Камчатского края с 30 октября переходит на зимнее расписание, которое продлится до 25 марта. На этот период запланированы рейсы по 17 направлениям. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять ежедневные рейсы в Москву, а «Россия» два раза в неделю по средам и воскресеньям.

«Аврора» и «S7» продолжат обслуживать направления в Хабаровск и Владивосток. Вторая авиакомпания также планирует выполнять один еженедельный рейс в Иркутск и шесть рейсов в неделю в Новосибирск.

Авиасообщение с Южно-Сахалинском, которое осуществляется три раза в неделю, сохранится.

Напомним, что с 29 октября в расписании аэропорта во Владивостоке в расписании рейсов появится Вьентьян – крупнейший экономический центр Лаоса. Из приморской столицы самолет Airbus АЗ20Neo будет вылетать раз в неделю по субботам.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.