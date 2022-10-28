Из горящей квартиры во Владивостоке спасли восемь человек, среди них были дети

Огонь повредил около 50 квадратных метров помещения. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Пожар разгорелся в одном из многоквартирных домов во Владивостоке. Спустя четыре минуты после сообщения о возгорании спасатели тушили огонь. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью.

Когда пожарные прибыли к четырнадцатиэтажному дому, из окон квартир на девятом этаже валил густой черный дым. На балконе стояла женщина и просила о помощи, позже спасатели передали ее сотрудникам скорой помощи, она была без сознания. Из горящего помещения спасатели МЧС спасли восемь человек, среди них были три ребенка, всего эвакуировали 15 приморцев.

Огонь повредил около 50 квадратных метров квартиры, причина возгорания пока неизвестна. Тушили огонь 23 человека с помощью восьми машин из них две автолестницы.

Напомним, что недавно пламя охватило молокозавод в Надеждинском районе. Огонь уничтожил складское помещение и цех с холодильными установками к приезду спасателей. Никто не погиб и не пострадал, а причину возгорания выясняют эксперты.

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