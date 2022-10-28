Дальнегорский перевал. Фото: принтскрин видео, dpskontrol_125rus

Снег накрыл Дальнегорский городской округ в пятницу, 28 октября. Затруднен для проезда одноименный перевал, пассажиры общественного транспорта выходят из автобусов и идут пешком. Подробности о дорожной ситуации рассказали в минтрансе Приморья.

Отменены около 10 межмуниципальных автобусных маршрутов. Среди них «Владивосток - Терней - Владивосток» (№515/1/2/3), «Дальнегорск - Владивосток - Дальнегорск» (№ 650 и 503), а также № 605/2 «Находка - Дальнегорск - Находка» (через Милоградово), № 586/1 «Дальнегорск - Спасск-Дальний - Дальнегорск», № 573 «Уссурийск - Дальнегорск - Уссурийск».

На перевале работает снегоуборочная техника, но проезд закрыт. Выпало уже до 20 сантиметров осадков. В Примавтодоре «КП–Владивосток» уточнили, мокрый снег наблюдается местами в Кавалеровском, Ольгинском, Тернейском округах. Слабые осадки в Красноармейском районе.

– Проезда пока нет на участке автодороги Осиновка-Рудная Пристань (343-347 километры), идет обработка проезжей части противогололедными материалами, работе мешают большегрузы, которые не захотели подождать обработки дороги и застряли, создав помехи работе снегоуборочной техники. Уже задействована 81 единица техники в очистке и восстановлении трасс, – уточнили в Примавтодоре.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что снегом накрыло север Приморья. Подробности – в отдельном материале.

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