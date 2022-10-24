Во Владивостоке прошла встреча, посвященная 90-летию советского китобойного промысла

Фото: София АНУФРИЕВА

Октябрь – важное время для приморских китобоев, потому что 25 числа 1932 года советская флотилия «Алеут» впервые добыла в мексиканских водах двух китов. В честь этого во Владивостоке 19 октября прошла встреча, посещенная 90-летию промысла.

На мероприятии гости посмотрели документальный фильм, повествующий об антарктическом рейсе флотилии «Советская Россия» 1964-1965 годов «Дорогая легла за экватор» авторства Петра Якимова. Картина демонстрировала работу каждого члена экипажа, их быт и развлечения.

Со слов присутствующих членов экипажа, «Советская Россия» отправившаяся в первый рейс в 1961 году была похожа на целый завод. В личном составе было 547 человек.

Так же ходе встречи ветераны китобойного промысла рассказывали о своих буднях, о том как тяжело им давалась разлука с семьей и каким праздником был день возвращения на сушу. После продолжительного рейса на причале родного порта их ждали сотни людей.

Всех, кто хотел стать китобоем, отправляли на учебу, так как сложно было укомплектовать штат гарпунерами – не хватало специалистов, имеющих достаточный опыт. Но самой сложной задачей для каждого начинающего члена экипажа флотилии было удержаться на палубе, отмечали присутствующие китобои.

В конце встречи участники обсудили вопрос о создании памятника, посвященного работниками промысла. По словам капитана дальнего плавания Виктора Щербатюка, сейчас на монумент нет денег – его создание и установка обойдутся примерно в семь миллионов рублей. Новый объект планируется установить в районе Морвокзала.

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