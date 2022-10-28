Из-за ревности житель Камчатки отправится в тюрьму на 9 лет

Преступник проведет девять лет и два месяца в колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 27 октября, суд на Камчатке признал мужчину виновным в убийстве своего знакомого. Доказательства происшествия собирались долгое время. Однако их хватило, чтобы вынести неутешительный приговор: девять лет и два месяца в колонии строгого режима проведет вспыльчивый преступник, сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

Трагедия произошла в городе Елизово еще в ноябре 2021 года. Пара друзей выпивала вечером в квартире, как вдруг между ними началась перепалка. Как выяснилось, мужчины не поделили «даму сердца» и начали оскорблять друг друга. В порыве гнева один из них начал бить приятеля кулаком по лицу, а после схватил кухонный нож и вонзил в товарища.

Из-за серьезных повреждений пострадавший скончался в больнице. Вспыльчивого ревнивца признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Приговор суда уже вступил в силу, поэтому за свой поступок преступник ответит по полной программе.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что в Приморье пьяные сестры с ножом напали на мужчину, с которым у них произошла ссора. Следует заметить, что подобные преступления нередкость. Например, во Владивостоке мужчина зарезал друга из-за нежданных гостей.

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