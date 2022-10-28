Специалисты рассказали, куда жителям Приморья обращаться при проблемах с отоплением

В жилых домах тепло появится с 31 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 31 октября во Владивостоке жилые дома подключат к теплу. Специалисты рассказали, куда необходимо обращаться, если возникли проблемы с отоплением.

Энергетики Приморских тепловых сетей филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» начинают обеспечивать жителей края теплоснабжением. Однако иногда при запуске общедомовой системы отопления могут возникнуть проблемы, например, утечки. Поэтому стоит следить за состоянием своих радиаторов. Во время таких ситуаций стоит обратиться к представителям управляющей компании.

Узнать, к какой УК принадлежит дом, а также ее номер телефона, можно в интернете, просто вбив адрес дома. Еще один вариант – спросить у соседей. Во многих жилых помещениях на первом этаже находится информационная доска, где также можно узнать контакты управляющей компании. Если вдруг стенда нет, все необходимые данные можно узнать в квитанциях за коммунальные услуги.

Напомним, что первыми к теплу подключили социально-культурные объекты, то есть школы и детские сады. Подробнее о подготовке к отопительному сезону рассказывал глава Владивостока Константин Шестаков.

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