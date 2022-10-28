В школах во Владивостоке устанавливают контейнеры для сбора пластика

Первый контейнер появился в МБОУ СОШ №14. Фото: предоставлено группой компаний «Славда».

В школах во Владивостоке устанавливают информационные стенды и контейнеры для сбора пластиковых бутылок, которые отправляются на вторичную переработку. В рамках проекта «Вторая жизнь пластика» ученикам также проводят уроки по экологическому просвещению. Программа охватила десять учебных учреждений, в планах – подключить все. Это направление разработало правительство Приморья вместе с группой компаний «Славда» и «Приморским экологическим оператором».

Специализированный контейнер установили в МБОУ СОШ №14, здесь же представители экологического движения «РазДельный сбор» провели открытый урок «Секреты переработки» ученикам 4-х классов. Ребята узнали о раздельном сборе отходов, о его преимуществах, что производят из пластиковых отходов, а также научились правильно сортировать вторсырье. После теории они поучаствовали в игровом интерективе, чтобы закрепить новые знания.

К проекту «Вторая жизнь пластика» подключились 10 школ. Фото: предоставлено группой компаний «Славда».

Кстати, оранжевые контейнеры-сетки для определенных видов мусора установлены также в дружинах ВДЦ «Океан», на территории ВВГУ, на набережных Цесаревича и ДВФУ, в районе фитнес-клуба «Чемпион» на Гоголя.

Как рассказала зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко, систему раздельного сбора мусора внедряют в крае уже второй год, специалисты просвещают и детей, и взрослых. «Приморский экологический» оператор активно поддерживает проект, предоставляет свой транспорт для вывоза пластика и отправки его на вторичную переработку.

Школьникам провели тематические уроки по экологии. Фото: предоставлено группой компаний «Славда».

– Ежегодно мы приобретаем и устанавливаем по краю до 1000 новых контейнеров для сортировки отходов. Следующая стадия — вовлечение молодых людей, будущего нашего города, нашего края, нашей страны, чтобы они тоже чувствовали свою ответственность и правильно сортировали пластик в школах. Хотелось бы, чтобы в каждой школе появились такие специальные контейнеры, которые позволят детям выбрасывать отдельно пластиковые бутылки.

По словам председателя совета директоров группы компаний «Славда» Павла Серебрякова, молодежь проявляет значительный интерес к проблемам экологии, они начинают ответственно относиться к природным ресурсам и своему здоровью.

– И, конечно, успех подобной деятельности зависит как лично от каждого из нас, от правильного воспитания в семье, так и от слаженной партнерской работы всех заинтересованных сторон – органов исполнительной и законодательной власти, социально ориентированного бизнеса, образовательных учреждений и экологических организаций

Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский подчеркнул, что экологическое просвещение - одно из направлений воспитательной работы в школах Владивостока. В городе проходят тематические конференции, субботники, акции, олимпиады и другие мероприятия. В некоторых школах есть упор как раз на экологическое образование.

По словам специалистов, молодежь активно проявляет интерес к проблемам экологии. Фото: предоставлено группой компаний «Славда».

Напомним, группа компаний «Славда» почти два года ведет этот социально-экологический проект. В него включены инфраструктурные и образовательные мероприятия по раздельному сбору и переработке пластиковых отходов во Владивостоке и других городах Приморья.

Важная часть проекта – раздельный сбор пластика на городских праздниках, фестивалях и спортивных соревнованиях. Сдать его на переработку смогли участники и гости более 50 мероприятий, проводимых в городе, в том числе таких крупных, как «Забег», «Galaxy Марафон», «Зеленый марафон», «Гонка героев». В 2021 г. удалось собрать более 35 000 бутылок, которые направили на переработку и получили вторую жизнь. По итогам этого года показатель планируется удвоить.

Помимо задач по формированию современной и удобной инфраструктуры, проект включает в себя и просветительскую часть. В период реализации проекта проводятся обучающие семинары на базе вузов, а информация о значимости раздельного сбора отходов размещается в школах города.

А ученица школы Лера вместе с родителями делает из переработанного пластика игрушки и статуэтки. На производство одной фигурки у них уходит сразу несколько бутылок, а сам процесс включает в себя несколько этапов от разрезания бутылки до печатания новой фигурки на 3D-принтере. К слову, в регионе продолжается реализация программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

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