Лаборатория АО «Восточный Порт» вновь подтвердила статус одной из лучших в России

Фото: АО «Восточный Порт»

В рамках всероссийского конкурса по программе межлабораторных и сравнительных испытаний (МСИ) – 2022 аккредитованной Санитарно-экологической лабораторией (СЭЛ) АО «Восточный Порт» были представлены результаты анализа проб воздуха по ряду показателей. Функционирование СЭЛ прошло проверку на предмет корректности неукоснительного соблюдения техники лабораторных испытаний, условий проведения измерений и эксплуатации оборудования, выполнения расчетов, а также заполнения отчетов о результатах.

В 2021 году, участвуя в конкурсе «РОСА-2021» по программе МСИ, санитарно-экологическая лаборатория «Восточного Порта» триумфально заняла почетное второе место среди практически 600 специализированных отечественных лабораторий, помимо прочего, выполняющих анализы различных типов вод.

В текущем месяце СЭЛ отмечает девятилетие своего образования в качестве самостоятельного подразделения Порта. За эти годы сплоченный коллектив квалифицированных, грамотных специалистов, единомышленников вывел лабораторию предприятия на максимально качественный уровень. Опыт, помноженный на высокий профессионализм, ежегодно обеспечивает компании заслуженное признание в программе МСИ и авторитет среди других участников рынка.

Фото: АО «Восточный Порт»

Сегодня СЭЛ – это одно из важнейших структурных подразделений организации, сотрудники которого работают по двум направлениям: химическому и санитарно-промышленному. В рамках каждого из них непрерывно проводится экомониторинг – отслеживается состояние атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории бухты Врангеля. Лаборатория аккредитована в Национальной системе аккредитации Российской Федерации, что позволяет ей выполнять заказы не только подразделений «Восточного Порта», но и сторонних организаций.

СЭЛ «Восточного Порта» укомплектована самым передовым и высокоточным оборудованием, отвечающим лучшим отечественным и мировым стандартам. В 2022 году предприятие выделило лаборатории новое помещение, оборудованное специальной вентиляционной системой, позволяющей эффективно проводить испытания по определению уровня содержания угольной пыли в атмосферном воздухе. Приобретено высокоточное измерительное оборудование – лабораторные электронные весы «Меттлер-Толедо» и современный газоанализатор «Колион-1В-23» для контроля условий труда на рабочих местах.

Забота об экологии занимает особое место в политике АО «Восточный Порт». Защита окружающей среды обеспечивается не только за счет современных машин и высоких технологий. По заказу компании ежегодно выращиваются и выпускаются в водоемы Приморья десятки миллионов единиц морских гидробионтов. Ведется плодотворное сотрудничество с приморскими учеными в области сохранения и восполнения видового разнообразия прибрежной фауны залива Петра Великого.

Фото: АО «Восточный Порт»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.