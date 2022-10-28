По просьбе жителей во Владивостоке обустроили новые тротуары

Вместе с ремонтом тротуаров ведут работы и над полотном проезжей части. Фото: Администрация Владивостока

Несколько новых тротуаров обустроили на улицах Владивостока силами муниципальной городской дорожной службы. Последнее обновление пришлось на улицу Трудовых Резервов – здесь, в районе дома №7, появилась комфортная пешеходная зона. Об этом сообщили в мэрии.

Обновленный тротуар появился на улице Трудовых Резервов. Фото: Администрация Владивостока

Разрушенные бортовые камни заменили на новые. То же сделали с основанием тротуара. Попутно специалисты заложили новый асфальт на пешеходной зоне и прилегающем участке дороги.

Аналогичный ремонт завершили на Русской, на участке от Окатовой, 21, к Вязовой, 9, Калинина, 51, Пестеля, 5, а также в районе Героев-Тихоокеанцев, 18, Сахалинской, 33 и других. На Русской, например, рабочие трудились у остановки «Кутузова».

Стоит отметить, локальный ремонт дорог в дальневосточной столице продолжается. Дорожные сети избавляют от ям и неровностей, в основном, по ночам, чтобы не мешать автомобильному трафику. Всего в перечне 33 адреса, в 30 из заявленных улиц уже готов дорожный ремонт, добавили в управлении дорог городской администрации.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о подготовке дальневосточного центра к зиме. Первый этап, к слову, закончился уже в апреле 2022 года. Сейчас в наличии 189 единиц техники, еще 52 купят в лизинг. В распоряжении автогрейдер, трактор МТЗ, сейчас закупаем три больших распределителя химреагентов. Людей для работы хватает, однако новым кадрам всегда рады.

Более того, асфальтированием занимаются на дорогах Русского острова. Здесь ведется второй этап благоустройства – к середине ноября больше двух километров грунтовки обновят свежим покрытием.

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