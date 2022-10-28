Больше 330 миллионов рублей получили приморцы, пострадавшие от тайфуна «Хиннамнор»

Ликвидация последствий тайфуна «Хиннамнор» продолжается в Приморье. Фото: администрация Хасанского муниципального округа.

Тайфун «Хиннамнор» принес в Приморье множество бед в начале сентября 2022 года. В крае был введен режим ЧС федерального уровня, дома людей оказались затоплены, а связь с внешним миром потеряна. Последствия стихийного бедствия до сих пор устраняют. Компенсацию уже получили 26 тысяч человек на общую сумму 337 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

27 октября на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям министр труда и соцразвития региона Светлана Красицкая рассказала, что обращения приморцев продолжают рассматривать.

– Выплаты продолжаются, хотя основная часть пострадавших их уже получила. Речь идет о выплатах в 10, 50 и 100 тысяч рублей. Сейчас занимаемся компенсацией расходов на капитальный ремонт и утраченное жилье.

Следует отметить, что во время бедствия было повреждено 657 километров дорог и 225 мостов. Реки во многих районах вышли из привычных русел. Вода сносила деревья с корнями и несла их по течению, перекрывая доступ к «большой земле». Стихия причинила краю огромный ущерб. Специалисты рассказали, что, подсчитав его, сумма получилась немаленькая – несколько миллиардов рублей.

Работы по расчистке русел уже в самом разгаре в Партизанском районе, а в конце октября они стартовали и в Хасанском округе. Профессионалы укрепляют берега и убирают наносы. Это уменьшит риски подтоплений, когда на регион опять обрушится непогода.

Напомним, генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов в интервью «Комсомольской правде – Владивосток» рассказал, как проходит ликвидация последствий тайфуна.

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