О пропаже качелей в сквере на Русской рассказали жители Владивостока

Кадрами приморцы поделились в социальных сетях. Фото: telegram-канал @vtoryakvdk.

Жители Второй Речки задались вопросом: куда делись качели в бывшем сквере с китенком. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток»

Приморцы поделились своим негодованием в социальных сетях и опубликовали фотографию нового сквера. На первый взгляд действительно кажется, что здесь нет никаких качелей, но так ли это на самом деле?

Как рассказал «Комсомолке» представитель Дирекции общественных пространств, четыре качели никуда не делись, они находятся на своих местах. И действительно, если внимательно присмотреться к снимкам, можно их увидеть, просто они слились с осенним пейзажем и не сразу бросаются в глаза.

Все четыре качели на месте. Фото: telegram-канал @vtoryakvdk.

Редакция также поинтересовалась, появятся ли новые качели. Точного ответа нам не дали, но сказали, что их скоро установят, это будет настоящий сюрприз для жителей.

Напомним, что обновленный сквер с плывущими китами на Русской открыли 16 октября.

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