Приморец, пытаясь скрыть следы убийства, поджег баню, где находились двое человек

Подозреваемый в убийстве двоих приморцев.

В Приморье суд заключил под стражу мужчину, которого подозревают в убийстве двух людей. Пока что мужчина проведет за решеткой два месяца. Подробнее читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось в селе Старая Каменка. Мужчина был в гостях на пасеке. Между ним и местным сторожем возник конфликт, в ходе которого фигурант ударил первым попавшимся под руку предметом своего 42-летнего оппонента по голове. Удар стал для второго смертельным.

Чтобы скрыть следы преступления мужчина решил поджечь помещение бани, где и произошел конфликт. В этот момент там спал второй сторож – 68-летний мужчина, который погиб при пожаре.

Специалисты сейчас расследуют дело об убийстве двух и более лиц. Поводом послужили личные обращения местных жителей к прокурору Лазовского района – свидетелей убийств.

Суд избрал 30-летнему подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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