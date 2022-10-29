Чуть не сбили на переходе: жительница Приморья столкнулась с якобы грубыми полицейскими

Случилось все на Луговой. Фото: принтскрин видео.

Неприятная ситуация произошло на днях с жительницей Владивостока. Как она утверждает, сотрудники ДПС «бодали» ее машиной.

Обо всем женщина рассказала в социальных сетях. По ее словам, все произошло на Луговой. По неизвестной причине ей нагрубили сотрудники ДПС, грозились оштрафовать и якобы чуть не сбили.

– Я считаю нельзя оставлять это безнаказанным, уж больно многие, наверное, думают, что им все дозволено.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой УМВД Приморья, чтобы узнать, как все было на самом деле. Редакции ответили, что в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет в одном из пабликов выявлена информация о якобы имевшем место нарушении требований ПДД сотрудниками Госавтоинспекции.

В настоящее время руководством УМВД России по г. Владивостоку проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.