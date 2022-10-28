Первый рейс из Владивостока в Лаос стартует 29 октября

Билет туда-обратно обойдется больше чем в 130 тысяч. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Уже скоро приморский аэропорт обновит свое расписание и осуществит первый полет в Лаос.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о том, что в местной воздушной гавани обновятся маршруты. С 29 числа местные жители смогут летать из Приморья в Лаос, а конкретно – во Вьентьян, чтобы посмотреть исторические достопримечательности города и насладиться природными пейзажами.

Кстати, также 29 октября в 13:00 состоится церемония открытия новых рейсов.

Самолет Airbus АЗ20Neo авиакомпании «Уральские авиалинии» будет перевозить туристов один раз в неделю по субботам. Билет туда-обратно на конец ноября для двух человек обойдется в 134 260 рублей. Приобрести их можно на сайте «Билет ДВ», в турфирмах, а также непосредственно у консолидатора авиарейсов компании ООО «РУСАЗИЯ» по контактному телефону 8(423)201-8088.

Напомним, что аэропорт Камчатки с 30 октября перейдет на зимнее расписание.

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