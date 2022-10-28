Спасатели эвакуировали более 20 человек, попавших в снежный плен в Приморье

Фото: скриншот из видео. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Снежный плен сковал трассу на перевале «Высокогорский» в Дальнегорском городском округе Приморья. Автомобили массово застряли, вызволять их из западни пришлось спасателям. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По данным пресс-службы, специалисты эвакуировали более 20 человек, отбуксировали один пассажирский автобус и три грузовых автомобилей, которые стали заложниками первого серьезного снегопада в Приморье.

Помимо этого, спасатели оказали посильную помощь дорожным службам, которые пытаются справиться с последствиями непогоды. Известно, что к этому часу проезд на перевале открыт для всех видов транспорта.

Напомним, что утром стало известно о сильнейшем снегопаде, который обрушился на север Приморского края. Очевидцы опубликовали кадры в автомобильных группах. Чуть позже стало известно и об отмене межмуниципальных рейсов.

ПО ТЕМЕ:

Все колом, машины буксуют: первый снег в Приморье сковал движение

Мощный снегопад сковал движение автомобилей на севере Приморья (Подробнее...)

Транспортный коллапс из-за снега в Приморье – подробности

Минтранс Приморья рассказал об отмене автобусных маршрутов и ограничении проезда из-за снегопада (Подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.