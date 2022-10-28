Спасатели эвакуировали более 20 человек, попавших в снежный плен в Приморье

Фото: скриншот из видео.
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Снежный плен сковал трассу на перевале «Высокогорский» в Дальнегорском городском округе Приморья. Автомобили массово застряли, вызволять их из западни пришлось спасателям. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».
По данным пресс-службы, специалисты эвакуировали более 20 человек, отбуксировали один пассажирский автобус и три грузовых автомобилей, которые стали заложниками первого серьезного снегопада в Приморье.
Помимо этого, спасатели оказали посильную помощь дорожным службам, которые пытаются справиться с последствиями непогоды. Известно, что к этому часу проезд на перевале открыт для всех видов транспорта.
Напомним, что утром стало известно о сильнейшем снегопаде, который обрушился на север Приморского края. Очевидцы опубликовали кадры в автомобильных группах. Чуть позже стало известно и об отмене межмуниципальных рейсов.
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