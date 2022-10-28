Приморца скрутили на улице и отправили в психбольницу

Неадекватного мужчину задержали в Приморье. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Мужчину, который терроризировал и держал в страхе всех окружающих, задержали 27 октября в поселке Южно-Морской. Сотрудники полиции отправили его в специализированное заведение. Как оказалось, ранее он уже состоял на учете в психиатрической клинике, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Жители поселка Южно-Морской не один раз обращались в полицию с жалобами на своего сельчанина, но, по их словам, действий это никаких не приносило. Они рассказали, что неадекват не только приставал к прохожим и пугал детей, но творил жуткие вещи на кладбище. Очевидцы замечали, как он раскапывал могилы и тревожил сон умерших посреди дня. Некоторые также подозревают его в поджоге двух подвалов.

– По факту заявлений, полученных от жителей Находкинского городского округа о неадекватном поведении неизвестного мужчины, проводится проверка. Устанавливается причастность 42-летнего жителя поселка Южно-Морской к данным сообщениям, опрашиваются заявители и очевидцы, фиксируется круг возможных пострадавших, – рассказала пресс-секретарь УМВД по Приморскому краю Анастасия Дорожняк.

В социальных сетях была информация, что задержали буйного хулигана в районе Комсомольской, 6, жители поселка сами, а после передали его полиции. В ведомстве отметили, что это неправда и задержание проводил старший участковый. Помогали ему сотрудники частного охранного предприятия.

Следует отметить, что стражи порядка отправили агрессивного жителя поселка на принудительное лечение. Однако сколько времени проведет там психически больной человек и изменится ли его поведение после выхода, остается загадкой.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что агрессивный приморец пытался устроить пожар в магазине. Перед этим он облил павильон и продавца горючей жидкостью.

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