Губернатор Чукотского автономного округа поддержал патриотическую инициативу жителей Островного

Люди собрались на патриотический флешмоб под открытым небом. Фото: принтскрин видео.

Жители села Островное Чукотского автономного округа устроили патриотический автопробег в знак поддержки СВО, а также передали слова поддержки бойцам, которые сейчас борются за мирное небо над головой на территории Украины.

– Уважаемые солдаты, мы ждем вас с победой и улыбкой на лицах. Мы верим в ваше мужество и стойкость. Пусть любовь и поддержка всего нашего народа оберегает и хранит вас. Победа будет за нами, – высказались люди в своем видеообращении.

Несколько машин проехались по заснеженной дороге, из окна каждого виднелись флаги России и Чукотского автономного округа. Также с триколором промчались люди на снегоходах. А затем народ собрался на патриотический флешмоб под открытым небом.

– Получилось очень искренне и с душой. Хорошая инициатива. Важно, чтобы ребята знали, что их поддерживает вся Чукотка, – отметил в своем Telegram-канале губернатор Роман Копин.

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