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НовостиОбщество28 октября 2022 6:43

Губернатор Чукотского автономного округа поддержал патриотическую инициативу жителей Островного

Люди передали слова поддержки солдатам
Максим ГРУЗОВ
Люди собрались на патриотический флешмоб под открытым небом.

Люди собрались на патриотический флешмоб под открытым небом.

Фото: принтскрин видео.

Жители села Островное Чукотского автономного округа устроили патриотический автопробег в знак поддержки СВО, а также передали слова поддержки бойцам, которые сейчас борются за мирное небо над головой на территории Украины.

– Уважаемые солдаты, мы ждем вас с победой и улыбкой на лицах. Мы верим в ваше мужество и стойкость. Пусть любовь и поддержка всего нашего народа оберегает и хранит вас. Победа будет за нами, – высказались люди в своем видеообращении.

Несколько машин проехались по заснеженной дороге, из окна каждого виднелись флаги России и Чукотского автономного округа. Также с триколором промчались люди на снегоходах. А затем народ собрался на патриотический флешмоб под открытым небом.

– Получилось очень искренне и с душой. Хорошая инициатива. Важно, чтобы ребята знали, что их поддерживает вся Чукотка, – отметил в своем Telegram-канале губернатор Роман Копин.

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