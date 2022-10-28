Для ликвидации последствий снегопада во Владивостоке развернули оперативный штаб

План работы обсудили с мэром на собрании. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке вовсю идет подготовка к зиме и предстоящим снегопадам. На собрании, которое возглавил мэр Константин Шестаков, с сотрудниками ГИБДД, муниципальными дорожными службами и руководителями районных административно-территориальных управлений обсудили дальнейший план работы.

– Все действия по ликвидации последствий непогоды должны строго контролироваться. Работа техники и рабочих должна быть слаженной и при необходимости оперативно перераспределяться на сложные участки, – заявил Константин Шестаков.

Мэр также отметил, что при ухудшении обстановки сотрудники школ и детских садов должны предупредить родителей о свободном посещении, в непогоду детей лучше оставить дома.

На базе муниципальной службы «Содержание городских территорий» создан оперативный штаб, который будет работать круглосуточно во время циклонов и устранения их последствий. Как рассказал руководитель управления дорог Дмитрий Долгий, рабочие готовы к ликвидации снега и к обработке трасс реагентами. Также заключены договоры с подрядчиками, которые помогут в уборке.

По словам руководителя муниципального дорожного предприятия Николая Насонова, собрана бригада из 214 водителей, также в распоряжении организации находятся 158 механизаторов. Закуплены реагенты, полностью готова техника.

В случае необходимости дорожники и сотрудники ГИБДД введут временные ограничения на опасных участках.

Напомним, что в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке Николай Насонов подробно рассказывал о том, как город готовится к предстоящей зиме. А в некоторые районы Приморья уже ворвался снег.

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