Театральные экскурсии на Приморской сцене Мариинского театра

Приморская сцена Мариинского театра. Фото: Дарья НАУМЕЦ

«Театральная экскурсия» – это уникальная возможность вблизи рассмотреть костюмы и грим артистов, заглянуть в закрытые для зрителей закулисные помещения: цеха художественно-постановочной части, гримерные комнаты, репетиционные классы.

Маршрут экскурсии включает:

- рассказ об истории Мариинского театра и особенностях репертуара Приморской сцены;

- посещение гримерной комнаты, где представлены костюмы к оперным и балетным спектаклям, а также театральный грим и постижерские изделия;

- возможность увидеть работу систем сценической механизации;

- визит в закулисную часть сцены Большого зала.

Экскурсии проводятся по предварительной записи по выходным дням, количество мест ограничено. Продолжительность экскурсии – 1 час.

Заказ билетов для организованных групп и групп, сформированных из числа индивидуальных посетителей, осуществляется по заявкам через электронную почту visit_pmt@mariinsky.ru или по телефону 8 (423) 221 81 58.

Также приобрести билеты можно на официальном сайте театра prim.mariinsky.ru в разделе «Афиша».

Ближайшие доступные для посещения экскурсии пройдут 5 ноября в 12:00 и 6 ноября в 15:00.

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